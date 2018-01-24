Пока вы спали: «новое оружие» против России

Медведев выделил бюджетникам 14,5 млрд рублей

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 14,5 миллиарда рублей из бюджета на повышение зарплат нескольких категорий бюджетников в 2018 году. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Из документа следует, что 7,2 миллиарда рублей достанутся работникам сферы образования, а 3,4 миллиарда — ученым. Медикам также направят 3,4 миллиарда рублей. Кроме того, 0,5 миллиарда рублей получат работники сферы культуры. Оставшийся резерв в 0,9 миллиарда рублей власти распределят после «анализа итогов достижения целевых показателей» повышения зарплат бюджетников.

В США рассказали о программе развития новых ядерных боезарядов

Экс-глава Нацуправления по ядерной безопасности США Фрэнк Клотц рассказал Defense News, что американские власти планируют запустить программу по созданию двух новых видов ядерных боезарядов морского базирования.

По словам Клотца, после завершения холодной войны в управлении не занимались разработками двух или более подобных программ одновременно. «Сейчас мы реализуем четыре таких программы», — подчеркнул он. Ранее СМИ писали, что Штаты занялись разработкой двух единиц ядерного вооружения из-за роста военных возможностей России и Китая.

СМИ сообщили о новом оружии МОК против российских спортсменов

По данным BFM, Международный олимпийский комитет (МОК) не допускает российских спортсменов к ОИ-2018 не только из-за обвинений в употреблении допинга. Основной причиной недопуска атлетов радиостанция называет электронную базу Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении информатора WADA Григория Родченкова.

По словам корреспондента «Спорт-Экспресс» Натальи Марьянчик, в базе, содержащей результаты анализов проб, ищут «исчезающие пробы». «У нас существовала под руководством Родченкова такая система исчезающих проб, когда проба оказывалась положительной, а Родченков заносил ее как отрицательную», — отметила она. Марьянчик пояснила, что теперь сотрудники WADA сравнивают пробы из базы Родченкова с пробами из собственной базы ADAMS, содержащей результаты проб всех спортсменов со всего мира.

Порошенко и Волкер обсудили миссию ООН в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко встретился со спецпредставителем президента США по Донбассц Куртом Волкером. Об этом сообщается на сайте Порошенко.

Как отмечается в сообщении, стороны пришли к выводу, что «Москва должна согласиться на размещение миротворческой миссии ООН» в Донбассе. Также Порошенко и Волкер выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. На встрече была подтверждена «приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации».

Российские болельщики не смогут принести флаги на трибуны ОИ-2018

На сайте Олимпиады в Пхёнчхане появилось напоминание о правиле, запрещающем приносить на трибуны Игр флаги стран, не участвующих в соревнованиях.

Как отмечает РИА Новости, российский флаг также окажется под запретом, так как на ОИ-2018 российский атлеты имеют статус «спортсменов-олимпийцев из России», а не представителей национальной сборной, и выступают под олимпийским флагом.