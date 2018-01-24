Пенсия не аргумент: Самозанятых не могут «вытащить» из тени

Почему будущая пенсия для самозанятых россиян — не аргумент выйти из тени

Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых до конца 2019 года. В ведомстве считают, что это должно стимулировать граждан выходить из тени и задумываться о будущей пенсии. Однако сами граждане делать это не торопятся.

Налоговые каникулы распространяются на нянь, сиделок, репетиторов и уборщиц. При этом закон позволяет регионам расширить в рамках своего субъекта перечень видов деятельности, которых будут касаться эти нормы Налогового кодекса.

Несмотря на объявленные меры стимулирования, они никак не подтолкнули граждан выйти из тени. По данным на начало года, в ФНС зарегистрировались всего 936 самозанятых, притом что в стране их, по примерным подсчетам Академии труда и социальных отношений, не менее десяти миллионов.

Москвичка Таша работает профессиональным фотографом и не видит смысла в какой-либо регистрации своей деятельности. Ну а на пенсии вся надежда на детей.

Таша, фотограф: «Я, видимо, рассчитываю на своих детей, поэтому я их рожаю и рожаю. Я на пенсию не очень надеюсь, если честно. Ну какая в России пенсия у стариков? Если 10 тысяч рублей за квартиру коммунальные платежи. И что? Не, я лучше буду обходить налоги и как-нибудь так заработаю сама себе на пенсию».

У Светланы из Уфы раньше было свое индивидуальное предприятие. Но после некоторого времени и проведенных расчетов они с семьей поняли, что так можно ничего не заработать. Ну а на пенсию решили копить сами.

Светлана, жительница Уфы: «Сейчас я работаю только на себя и зарабатываю, обеспечиваю сама себя. Поэтому, когда эти все нововведения с онлайн-кассами ввели, мы решили, что лучше закрыть ИП, потому что наш товарооборот, наш заработок не позволяет просто даже элементарно покрыть расходы на кассу. Поэтому решила, что сама буду зарабатывать себе на пенсию. Я откладываю себе в пенсионный фонд, но не в официальный, а в сбербанковский».

Почему самозанятые не хотят регистрироваться? Этот вопрос Business FM задала проректору Академии труда и социальных отношений Александру Сафонову:

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений: «Во-первых, они не видят в этом никакого позитива. Дело в том, что и сейчас их доходы не облагаются налогом и поймать их крайне сложно. Только в определенной степени погоня налоговиков, расчет до копейки, что потратили, дает определенный эффект. В той же Италии удалось за счет этого сократить теневую занятость с 30% до вполне благовидных 14%. А в нашем случае еще действует следующая проблема. Во-первых, граждане привыкли к тому, что государство меняет правила бесконечно. То есть сегодня можно принять один закон, завтра его видоизменить. Поэтому рассчитывать на какие-то серьезные взаимоотношения долгосрочные не приходится. А раз так, то люди живут сегодняшним днем. Сегодня не поймали, ну и слава богу. Накопили эти деньги, на себя потратили».

Один печальный опыт уже был, когда заморозили перечисления в накопительную часть пенсии. Неизвестно, что еще может поменяться. Неизменной остается социальная пенсия. По стране она не может быть ниже прожиточного минимума — это 8726 рублей. При этом регионы могут устанавливать свои надбавки.

В Москве, например, минимальная пенсия в этом году установлена на уровне 11 816 рублей. А если вы прожили в столице более 10 лет, то эта сумма составит 17 500. При этом эти деньги самозанятые граждане получат в любом случае, даже если они не зарегистрировались в органах ФНС.