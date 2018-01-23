Ройзман предложил россиянам посидеть в тюрьме

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что считает полезным для интеллигентов оказаться в местах лишения свободы. Об этом он рассказал в интервью блогегу Юрию Дудю.

«Каждому интеллигентному человеку не помешало бы хоть сколько-нибудь посидеть в тюрьме. Это невероятный опыт, ты видишь жизнь с совершенно иной стороны, гигантский пласт русской жизни, который при иных обстоятельствах никогда не увидеть. После этого ты понимаешь, что самое дорогое, что есть у человека — его свобода», — заявил он.

Ройзман также выразил мнение, что «нет более страшного занятия, чем заниматься охраной себе подобных. Это противоестественно, это разлагает человека, разрушает».

Ройзман был осужден за кражу, мошенничество и ношение холодного оружия в 1981 году, провел в местах лишения свободы два года, в 1984 году судимость была снята..

Ройзман победил на выборах мэра Екатеринбурга в сентябре 2013 года. Он баллотировался от партии бизнесмена Михаила Прохорова «Гражданская платформа». Также Ройзман является одним из основателей общественной организации «Город без наркотиков».