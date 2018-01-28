Белоруссия сняла пародию «Satisfaction»

Белоруссия подхватила флешмоб в поддержку полуголых ульяновских курсантов

Флешмоб в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которых осудили за видеопародию на песню Satisfaction, добрался до Белоруссии. Сварщики из города Солигорск записали свою версию музыкального клипа. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах рабочие танцуют в производственном помещении с различной техникой и инструментами, копируя стиль ульяновцев.

Почти одновременно с ними такое же видео сняли их коллеги с Урала. Пародию они тоже выложили на YouTube , сопровождая ролик текстовыми комментариями с названием тех или иных производственных процессов, к примеру, «Сушка электродов», «Зачистка металла» и «Отбивка шлака» и других.

16 января в сети обратили внимание на ролик, опубликованный на YouTube. На видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами» полуголые курсанты в пародийных БДСМ-костюмах, совершая активные движения бедрами, танцуют под Satisfaction и сосут бананы. Под конец ролика все участники видео собираются в одной комнате и начинают обниматься. После появления видео в интернете начался флешмоб: студенты других российских вузов стали выкладывать свои пародии на песню.