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Пенсионерки поддержали ульяновских курсантов
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Петербургские пенсионерки сняли фривольное видео в поддержку ульяновских курсантов 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад

Блогеров поразили танцующие пенсионерки из Санкт-Петербурга, которые стали участницами пародии на клип Бенни Бенасси «Satisfaction».

Две пенсионерки активно танцуют в коммунальной квартире.

В настоящее время клип посмотрели более 15 тыс. раз: в комментарий пользователи пишут восторженные отзывы и хвалят пожилых женщин за смелость.

«Браво. А Вы говорите СОВОК. Мы в Советское время и не так зажигали. Причем зажигали реально. Помню, как на выпускной в 1971 все кнопки звонков в подъезде сожгли. Ох и шуму тогда тоже было. Но ничего. Обошлось. Никого не посадили и в дурку не отправили», — сообщил Эльдар Фаметинов.

Отметим, что в поддержку ульяновских студентов из летного института уже станцевали студенты мореходного училища.

Летчик Сергей Целиков станцевал на фоне своего самолета. По его словам, он сам был курсантом и сам делал много глупостей за которые мне по прошествии лет было стыдно. «Все дурачатся в юности! Я, например, на первом курсе, бегал в самоволку по пожарному шлангу. Меня тогда тоже поймали и чуть не отчислили. И, знаете, это гораздо страшнее того, что сделали эти ребята, потому что могло значительно хуже кончиться».

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