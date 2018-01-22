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Новый бизнес Бориса Ельцина
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Новый бизнес Бориса Ельцина 

Рамблер 47 минут назад
Борис Ельцин-младший, внук экс-президента России Бориса Ельцина, стал ресторатором. Вместе с бывшими чиновниками он владеет компанией «Фудгрупп», которая работает в ресторанной сфере.
1/13  36-летний Борис Ельцин-младший, известный в СМИ своими романами, в последние годы стал активно заниматься бизнесом. С 2013 года он совладелец компании, которая строит горнолыжный курорт в Подмосковье. Также Ельцин-младший открыл частный детский сад в центре Москвы. Теперь Ельцин пришёл в ресторанный бизнес
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2/13  В декабре 2017 года он стал совладельцем компании "Фудгрупп", согласно данным ЕГРЮЛ (Единый госреестр юридических лиц). Профиль компании — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
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3/13  Ельцин-младший окончил МГИМО, Высшую школу бизнеса МГУ и Брауновский университет в США
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4/13  Борис - сын дочери Ельцина-старшего — Татьяны Юмашевой и Вилена Хайруллина, который отказался от своего отцовства в пользу Леонида Дьяченко. Был назван в честь деда и получил девичью фамилию матери
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5/13  Недавно сообщалось, что Ельцин порвал с внучкой знаменитого актёра и режиссёра Олега Ефремова Ольгой
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6/13  Среди его предыдущих девушек — дочь ресторатора Аркадия Новикова Александра, топ-модели Маргарита Аннабердиева и Тамара Лазич
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8/13  В свободное от деловых встреч время, Ельцин музицирует
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Борис Ельцин-младший — типичный представитель «золотой молодежи», любитель и любимец девушек, внук первого российского президента Бориса Ельцина.

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