Новый бизнес Бориса Ельцина 

1/13 36-летний Борис Ельцин-младший, известный в СМИ своими романами, в последние годы стал активно заниматься бизнесом. С 2013 года он совладелец компании, которая строит горнолыжный курорт в Подмосковье. Также Ельцин-младший открыл частный детский сад в центре Москвы. Теперь Ельцин пришёл в ресторанный бизнес

Фото: instagram.com/yeltsinboris