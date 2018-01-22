Новый бизнес Бориса Ельцина 

Борис Ельцин-младший, внук экс-президента России Бориса Ельцина, стал ресторатором. Вместе с бывшими чиновниками он владеет компанией «Фудгрупп», которая работает в ресторанной сфере.
1/13 36-летний Борис Ельцин-младший, известный в СМИ своими романами, в последние годы стал активно заниматься бизнесом. С 2013 года он совладелец компании, которая строит горнолыжный курорт в Подмосковье. Также Ельцин-младший открыл частный детский сад в центре Москвы. Теперь Ельцин пришёл в ресторанный бизнес
Фото:
instagram.com/yeltsinboris
2/13 В декабре 2017 года он стал совладельцем компании "Фудгрупп", согласно данным ЕГРЮЛ (Единый госреестр юридических лиц). Профиль компании — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Фото:
instagram.com/yeltsinboris
3/13 Ельцин-младший окончил МГИМО, Высшую школу бизнеса МГУ и Брауновский университет в США
Фото:
instagram.com/yeltsinboris
4/13 Борис - сын дочери Ельцина-старшего — Татьяны Юмашевой и Вилена Хайруллина, который отказался от своего отцовства в пользу Леонида Дьяченко. Был назван в честь деда и получил девичью фамилию матери
Фото:
instagram.com/yeltsinboris
5/13 Недавно сообщалось, что Ельцин порвал с внучкой знаменитого актёра и режиссёра Олега Ефремова Ольгой