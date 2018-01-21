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Песков рассказал о «полном кайфе»
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Песков рассказал, что в его понимании «полный кайф» 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о гаджетомании в своей семье и о том, что в его понимании "полный кайф": голым в снег после бани.

"Заставляем читать, ведь что у современных людей, какая проблема? Проблемы — это все гаджеты и отсутствие желания читать", — рассказал Песков в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" телеканала "Россия-1" о приоритетах в воспитании своих детей школьного возраста.

В телепередаче показали сына Пескова Мику, мальчик ходит в восьмой класс. Пресс-секретарь президента признался, что в будние дни общается с сыном в основном по телефону, а ребенок отметил, что чаще видит отца по телевизору. "Он достаточно автономно живет, потому что я еще не встаю утром, когда Мика уходит, а он чаще всего уже ложится спать, когда я возвращаюсь с работы. Поэтому у нас телефонное общение, ну, по выходным", — сказал Песков.

По выходным у Пескова с сыном бывают совместные банные дни.

"Он тоже очень такой, знатный банщик. Когда снег, когда везет, и снег, мы в снег выбегаем голые, и вот это кайф полный", — сказал Песков.

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