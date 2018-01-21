Новый запрет для курильщиков не возымел эффекта

Новый запрет для курильщиков не возымел должного эффекта

С 15 января в России запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов. За несоблюдение грозит штраф в несколько тысяч рублей. Однако, даже полицейские пока не осведомлены о новой правовой норме, сообщает МК.

«Мы провели небольшой рейд и поняли: на постановление правительства плюют с высокой колокольни и водители, и полицейские», — говорится в публикации.

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В частности, репортеры издания провели эксперимент, в котором один журналист бросал из окна автомобиля окурки, а другой жаловался на него в полицию — в ОМВД Пресненского района Москвы.

Выяснилось, что стражи порядка считают: за бросание окурков «штрафа нет».

Между тем, в Кодексе об административных правонарушениях говорится, что если окурок выброшен из окна машины без последствий, физическим лицам грозит штраф до 3 тысяч рублей. Если это произошло во время противопожарного режима, для нарушителя предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей. Если окурок или спичка привели к пожару с ущербом имуществу или людям, штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей.

Отмечается. что правительство данные изменения для борьбы с пожарами, они не связаны с антитабачной кампанией.