Прогноз погоды на завтра, 1 апреля 

Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра.
Прогноз погоды представляет «Огни Карелии», «Праздник маркет».
Завтра, 1 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11, днем 0, +2.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -8, -13, местами при прояснениях до -20, днем 0, +5.
В Костомукше ночью -8, днем 0-1, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже ночью -6, днем -2-4, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале ночью -8, днем -2-3, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.
О том, придет ли в ближайшее время в Карелию настоящая весна, читайте в нашем материале.
По материалам: ptzgovorit.ru