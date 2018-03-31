Прогноз погоды на завтра, 1 апреля

Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра.

Прогноз погоды представляет «Огни Карелии», «Праздник маркет».

Завтра, 1 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11, днем 0, +2.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -8, -13, местами при прояснениях до -20, днем 0, +5.

Костомукше ночью -8, днем 0-1, переменная облачность, без осадков.

Сегеже ночью -6, днем -2-4, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале ночью -8, днем -2-3, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.

О том, придет ли в ближайшее время в Карелию настоящая весна, читайте в нашем материале.