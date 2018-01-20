Израильтянки поддержали ульяновских курсантов

Израильские девушки-военные эротичным танцем поддержали ульяновских курсантов

Девушки из Армии обороны Израиля записали и опубликовали в интернете танец в поддержку курсантов летного училища Ульяновска.

«Пламенный привет курсантам Ульяновского летного училища от солдаток Армии обороны Израиля. Тут за танцы не наказывают», — говорится в описании к ролику, опубликованному на Facebook.

Девушки на видеозаписи отплясывают, одевшись в армейские штаны, футболки и панамы, правда, уже не под песню Satisfaction итальянского музыканта Benny Benassi.

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Напомним, ранее в соцсетях появилось видео в стиле БДСМ со студентами ульяновского авиаинститута, пародирующий популярный в прошлом клип Benny Benassi. Летчики восприняли пародийное видео как «плевок». Тем не менее, Приволжская транспортная прокуратура не нашла оснований для отчисления студентов, а ректору института Сергею Краснову было внесено представление.

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Впрочем, нашлись и те, кто поддержал курсантов. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что молодых людей, снявших клип, нужно не наказывать, а поощрять. Кроме того, студенты со всей России снимают видео в поддержку ульяновских курсантов. К набирающему популярность флешмобу присоединились курсанты-суворовцы, студенты мореходного училища, спортсмены-конники, молодые люди в футболках и куртках с надписью «МЧС России» и студентки рязанского техникума.