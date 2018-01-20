«Вечерний Ургант» поддержал ульяновских курсантов

Иван Ургант снял видео в поддержку курсантов из Ульяновска. Отчисленных за видеопародию учащихся Ульяновского института гражданской авиации поддержали участники шоу "Вечерний Ургант".

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Артисты присоединились к флэшмобу, в котором уже приняли участие курсанты МЧС, студенты-медики и будущие военные. Вместе с ведущим шоу Иваном Ургантом команда программы записала видеоклип на песню Satisfaction.

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Янв 20, 2018 at 12:54 PST

Ролик был опубликован на странице телепередачи в социальной сети Instagram. Напомним, проверка, которую провела транспортная прокуратура, не выявила каких-либо нарушений законодательства или Устава института, которые могли бы послужить основанием для отчисления студентов.