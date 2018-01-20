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«Спит на четырех кроватях». Женщина завещала состояние коту
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«Спит на четырех кроватях». Женщина завещала состояние коту 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com

Джерри ест креветок дважды в день и спит на четырех разных «кроватях», в зависимости от настроения. Когда-то бездомный кот не знает, что уже несколько дней является одной из самых богатых кошек в Италии, сообщает La Stampa.

Его владелица позаботилась обо всем, четко прописав условия содержания кота в своем завещании.

В случае необходимости опекуны животного уполномочены продавать ювелирные изделия и мебель для обеспечения ветеринарной помощи животному и ее прокорма.

Джерри был любимцем женщины — больше, чем сын, рассказала дочь его хозяйки. Как сообщает издание, раньше у Джерри был друг — кот Спартак, и средства предназначались для обоих животных, но в итоге кот остался единственным наследником.

После смерти хозяйки Джерри выглядит несколько растерянным, но интереса к любимым креветкам не потерял.

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