«Спит на четырех кроватях». Женщина завещала состояние коту

Джерри ест креветок дважды в день и спит на четырех разных «кроватях», в зависимости от настроения. Когда-то бездомный кот не знает, что уже несколько дней является одной из самых богатых кошек в Италии, сообщает La Stampa.

Его владелица позаботилась обо всем, четко прописав условия содержания кота в своем завещании.

В случае необходимости опекуны животного уполномочены продавать ювелирные изделия и мебель для обеспечения ветеринарной помощи животному и ее прокорма.

Джерри был любимцем женщины — больше, чем сын, рассказала дочь его хозяйки. Как сообщает издание, раньше у Джерри был друг — кот Спартак, и средства предназначались для обоих животных, но в итоге кот остался единственным наследником.

После смерти хозяйки Джерри выглядит несколько растерянным, но интереса к любимым креветкам не потерял.