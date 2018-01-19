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Британская газета «похоронила» тысячи россиян
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Британскую газету уличили в распространении фейка о смертях россиян 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Агентство Sputnik назвало «фейком» статью британской газеты The Independent о «выросших показателях смертности» россиян в новогодние праздники.

>> Россияне гибнут из-за долгих каникул

В материале, о котором идет речь, сообщалось, что из-за долгих новогодних празднований вплоть до старого Нового года в России каждый раз растут показатели смертности. Издание цитировало аналитика Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Александру Немцову, которая заявила, что каждый год за новогодние каникулы умирают около 20 тысяч человек, причем большинство смертей связаны с употреблением алкоголя.

Кроме того, газета сообщала, что за десять дней отдыха в этом году в ДТП погибли 509 россиян.

По данным Sputnik, «аналитик Александра Немцова» из статьи The Independent — это на самом деле ведущий российский эксперт в области проблем алкогольной смертности, глава отдела Московского НИИ психиатрии Александр Викентьевич Немцов. Он заявил РИА Новости, что еще в 2004 году в стране началось «существенное снижение потребления алкоголя», а в январе этого года «дополнительное количество смертей уменьшилось с 21 тысячи до 12 тысяч».

Агентство отмечает, что британская газета завысила число погибших на восемь тысяч человек.

РИА Новости выяснило, что основной для статьи The Independent стало исследование Немцова, опубликованное в шестом выпуске научного журнала «Социальные аспекты здоровья населения» за 2017 год. Агентство подчеркивает, что в действительности в исследовании содержался вывод, противоречащий содержанию материала газеты. Немцов писал, что «связать январский прирост смертности с количеством праздничных дней в январе не удалось». Кроме того, ученый подчеркивал, что зимой смертность всегда была выше из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонией, а не из-за употребления алкоголя.

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