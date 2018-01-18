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В МЧС повторили ролик «танцующих курсантов»
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Молодые люди в футболках МЧС повторили ролик «танцующих курсантов» из Ульяновска 

RT на русском 6 часов назад

В сети появилось видео, на котором изображены молодые люди в футболках МЧС, которые повторяют скандальный клип курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), исполнивших танец в нижнем белье под песню Satisfaction.

«В поддержку», — говорится в описании видео, опубликованном на канале Diamond Dragon.

Также там опубликовано «оригинальное» видео учащихся УИГА и подобный клип студентов сельскохозяйственного техникума.

>> «Не ломайте им жизнь»: кто защищает ульяновских курсантов

Ранее сообщалось, что прокуратура не выявила нарушений закона курсантами Ульяновского института гражданской авиации, которые выложили в сеть ролик с танцами в нижнем белье и форменных фуражках.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не наказывать курсантов лётного училища Ульяновска за видео с танцами в полуобнажённом виде.

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