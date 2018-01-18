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Из подвальных вод дома в Петербурге вынырнул крокодил
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Из подвальных вод дома в Петербурге вынырнул крокодил 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters

В подвальных водах одного из домов на юге Санкт-Петербурга заметили взрослого крокодила. Рептилию успели сфотографировать. Об этом в четверг, 18 января, сообщает «Фонтанка», публикуя снимки.

Как отмечает издание, животное обнаружили в обитаемом доме. При виде очевидца крокодил «клацнул челюстями». Точный адрес расположения подвала пока не уточняется. Другие подробности тоже не приводятся.

Официальные ведомства не подтверждают эту информацию.

Крокодилов, как правило, нильских, иногда разводят и содержат как домашних животных, в том числе в России. Чаще всего такие питомцы не вырастают длиннее 2,5 метров, и у них меньше зубов, чем у диких.

В 2014 году сообщалось, что спасатели вызволили леопарда из подвала жилого дома в Москве. О нем столичному департаменту природопользования и охраны окружающей среды рассказали жильцы, отметив, что хозяин выгуливает хищника во дворе.

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