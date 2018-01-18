Ульяновские курсанты объяснили съемки секс-клипа

Курсанты Ульяновского авиаинститута, прославившиеся скандальной пародией на песню Satisfaction, назвали съемки секс-клипа на песню «Satisfaction» «необдуманным детским решением».

Как сообщает Telegram-канал Mash, студенты-первокурсники узнали, что прославил их на всю страну курсант 4-го курса Дмитрий, о чем и доложили ректору в объяснительных записках.

Автор одной из записок объясняет, что студенты не собирались выкладывать видео в сеть, если бы не четверокурсник Дмитрий. Сами съемки студент оправдывает тоской по родительскому дому, где можно было всё, и заверяет, что ни в коем случае не собирался позорить родное учебное заведение и пропагандировать что-либо.

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В конце объяснительной первокурсник кается в содеянном и заверяет, что сожалеет об участии в видеоролике.

К счастью, отчисление курсантам не грозит. Так решила Приволжская транспортная прокуратура после проверки нашумевшего видео.