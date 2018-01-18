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Россию сковали экстремальные морозы
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Российские регионы сковали экстремальные морозы 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»

Сразу несколько регионов России оказались во власти морозов до -50.

Сразу несколько регионов России сковали экстремальные морозы. В Магадане сегодня дети не пошли в школу. За окном -50 градусов по Цельсию. Власти города просят людей по возможности вообще не находиться на улице. Всего несколько минут грозят обморожением.

Автомобилистов, попавших в аварии, на трассах спасают от холода пункты обогрева. МЧС работает в усиленном режиме. Из-за сложной метеообстановки спасатели регулярно вылетают на вызовы в Охотское море.

Небольшие рыболовецкие судна застревают во льдах и не могут добраться до берега самостоятельно. Аномальные холода также придется пережить жителям Приморья. Здесь ожидают -43. В регионе объявили экстренное предупреждение. В Иркутске к лютым морозам прибавилась метель. По данным синоптиков, шторм только усилится.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.

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