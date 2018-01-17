Дипломаты из США пожаловались на погоду в Москве

Дипломаты из США пожаловались на темноту в Москве

Заместитель главы дипломатической миссии США в России Энтони Годфри пожаловался на отсутствие солнечных дней в декабре. Своим недовольством погодой в российской столице он поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я должен сказать, что декабрь был темноватым. Не было вообще солнца. Я читал, что всего было шесть минут солнца в декабре в прошлом году. Я нашел первое лето наше здесь очень мягким и теплым, но не таким теплым, как прием российских людей», — рассказал Годфри.

О том, что солнце светило всего шесть минут за весь декабрь 2017 года, сообщал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Продолжительность [появления солнца] в декабре обычно исчисляется десятками часов, а в этом году просто удивительная ситуация», — сообщил он.

Также отмечалось, что он стал самым темным месяцем за всю историю погодных наблюдений.

До этого сообщалось, что декабрь оказался одним из самых теплых за последние 140 лет. Средняя дневная температура воздуха опускалась до отрицательных значений только шесть дней за весь месяц.