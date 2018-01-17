Ещё
Дипломаты из США пожаловались на погоду в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипломаты из США пожаловались на темноту в Москве 

Мослента 4 часа назад

Заместитель главы дипломатической миссии США в России Энтони Годфри пожаловался на отсутствие солнечных дней в декабре. Своим недовольством погодой в российской столице он поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я должен сказать, что декабрь был темноватым. Не было вообще солнца. Я читал, что всего было шесть минут солнца в декабре в прошлом году. Я нашел первое лето наше здесь очень мягким и теплым, но не таким теплым, как прием российских людей», — рассказал Годфри.

О том, что солнце светило всего шесть минут за весь декабрь 2017 года, сообщал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Продолжительность [появления солнца] в декабре обычно исчисляется десятками часов, а в этом году просто удивительная ситуация», — сообщил он.

Также отмечалось, что он стал самым темным месяцем за всю историю погодных наблюдений.

До этого сообщалось, что декабрь оказался одним из самых теплых за последние 140 лет. Средняя дневная температура воздуха опускалась до отрицательных значений только шесть дней за весь месяц.

Мослента: последние новости
Столичные арестанты пожаловались на пропажу шашлыков и тортов из меню Так жили москвичи при советской власти Россияне отреагировали на благоустройство городов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса умерла после гибели семьи
Поклонская ответила Мосийчуку словами Кадырова
После резни в пермской школе разгорелся новый скандал
В Киеве объяснили отказ воевать за Крым в 2014 году
Бывшая жена Джигарханяна попрощалась с близкими
Видео
01:04
Дипломаты из США пожаловались на погоду в Москве
Общество Погода
00:33
На журналистку «Эха Москвы» напал шизофреник
Происшествия
01:15
Белорусов посадили за стриптиз и убийство у Освенцима
Происшествия
01:15
Упорный песец победил рыбака измором
В мире
00:37
Песков рассказал о здоровье Путина
Политика
00:51
Избивший пациентку врач объяснил свой поступок
Происшествия
01:07
Порошенко рассказал, кто будет платить за Javelin
В мире Армия
В Мексике SSJ-100 разобрали на запчасти
Компании
01:06
Пентагон нашел ответ на кибератаки
Армия
02:00
Фанатики приковали Кельми к кровати и избили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение