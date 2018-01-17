Вкус детства 

Многие из нас в детстве делали это — пробовали на морозе лизнуть металлический турник с мыслями «вдруг именно мой язык не прилипнет»? Но язык все равно прилипал. Почему?
1/5 Язык прилипает зимой к холодному металлу потому, что он в нормальном своем состоянии теплый, а вот металл или лед зимой — холодные. Соприкосновение горячего и холодного тел приводит к тому, что тепло начинает перетекать из горячего тела в холодное. Соответственно, язык тепло теряет, а металл приобретает
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Кадр из фильма "Рождественская история"
2/5 Металлы обладают гораздо большей теплопроводностью, чем дерево и, тем более, газы. Когда мы прикасаемся языком к металлу, тепло нашего тела мгновенно распространяется по его поверхности и, следовательно, рассеивается
Фото:
public domain
3/5 Металл своим холодом быстрее заморозит жидкость на нашем языке, чем наш язык за счет жизнедеятельности клеток и притока крови согреет своим теплом железную поверхность турника
Фото:
public domain
4/5 По той же самой причине металлические предметы в комнате нам кажутся на ощупь более холодными, чем деревянные, хотя на самом деле все предметы в комнате имеют одинаковую температуру
Фото:
public domain
5/5 Теперь вы знаете, что ваш язык все равно прилипнет. Поэтому экспериментировать с этим не стоит!