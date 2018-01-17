Вкус детства 

1/5 Язык прилипает зимой к холодному металлу потому, что он в нормальном своем состоянии теплый, а вот металл или лед зимой — холодные. Соприкосновение горячего и холодного тел приводит к тому, что тепло начинает перетекать из горячего тела в холодное. Соответственно, язык тепло теряет, а металл приобретает Фото: Кадр из фильма "Рождественская история"

2/5 Металлы обладают гораздо большей теплопроводностью, чем дерево и, тем более, газы. Когда мы прикасаемся языком к металлу, тепло нашего тела мгновенно распространяется по его поверхности и, следовательно, рассеивается Фото: public domain

3/5 Металл своим холодом быстрее заморозит жидкость на нашем языке, чем наш язык за счет жизнедеятельности клеток и притока крови согреет своим теплом железную поверхность турника Фото: public domain

4/5 По той же самой причине металлические предметы в комнате нам кажутся на ощупь более холодными, чем деревянные, хотя на самом деле все предметы в комнате имеют одинаковую температуру Фото: public domain