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Вкус детства
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Вкус детства 

Рамблер 1 час назад
Многие из нас в детстве делали это — пробовали на морозе лизнуть металлический турник с мыслями «вдруг именно мой язык не прилипнет»? Но язык все равно прилипал. Почему?
1/5  Язык прилипает зимой к холодному металлу потому, что он в нормальном своем состоянии теплый, а вот металл или лед зимой — холодные. Соприкосновение горячего и холодного тел приводит к тому, что тепло начинает перетекать из горячего тела в холодное. Соответственно, язык тепло теряет, а металл приобретает
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2/5  Металлы обладают гораздо большей теплопроводностью, чем дерево и, тем более, газы. Когда мы прикасаемся языком к металлу, тепло нашего тела мгновенно распространяется по его поверхности и, следовательно, рассеивается
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3/5  Металл своим холодом быстрее заморозит жидкость на нашем языке, чем наш язык за счет жизнедеятельности клеток и притока крови согреет своим теплом железную поверхность турника
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4/5  По той же самой причине металлические предметы в комнате нам кажутся на ощупь более холодными, чем деревянные, хотя на самом деле все предметы в комнате имеют одинаковую температуру
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5/5  Теперь вы знаете, что ваш язык все равно прилипнет. Поэтому экспериментировать с этим не стоит!
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Случалось ли вам зимой прилипать языком к металлу? Почему же на морозе язык прилипает к металлическим предметам — ищите в нашей галерее.

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