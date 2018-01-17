Чубайсу швырнули в лицо листовки на Гайдаровском форуме

Главе «Роснано» Анатолию Чубайсу бросили в лицо листовки во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве. Трансляция велась на сайте мероприятия.

Инцидент произошел во время сессии «Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот», где Чубайс выступал со вступительным словом в качестве модератора сессии.

Неожиданно на сцену вбежал молодой человек, кинул в лицо Чубайсу пачку листовок, после чего был выведен из зала охранниками.

gaidarforum.ru

Позднее ответственность за инцидент взяла на себя незарегистрированная партия Эдуарда Лимонова «Другая Россия». Они пояснили, что акция была направлена против либеральных реформ и приватизации 90-х годов.

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Сам Анатолий Чубайс отреагировал на произошедшее шуткой: «Что-то недобросил молодой человек, как-то недоработал, но я потом изучу, что вносилось, и поделюсь информацией. Как-то слабоват у нас левый протест стал. В былые годы, помню, забрасывали бутылками с кефиром».

Затем он поднял листовки с пола и зачитал их: «Грабители народа должны быть наказаны», «Завершим реформы так: Сталин, Берия, ГУЛАГ», «Чубайса на нары, народ на Канары». По словам главы «Роснано», последний лозунг ему понравился больше всех.