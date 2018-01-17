Пока вы спали: Голикова подготовила «радикальную реформу»

В Минпромторге назвали стоимость «лимузина Путина»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что розничная стоимость автомобиля проекта «Кортеж» составит как минимум шесть-семь миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ставили перед собой задачу как индикатор (стоимости) — это премиальные автомобили минус 15 процентов», — сказал министр, уточнив, что ориентиром стала стоимость Mercedes S-класса или «семерки» BMW за вычетом 15-и процентов. В рамках проекта «Кортеж» разрабатываются семейства автомобилей (лимузин, седан и минивэн) для первых лиц государства.

Врач Белого дома не нашел у Трампа «проблем с мышлением»

Врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что не выявил у президента США Дональда Трампа проблем с мышлением. Об этом сообщает The New York Times.

Трамп сам попросил Джексона провести исследование его умственных способностей, чтобы ответить оппонентам. В итоге медик заявил, что никаких причин думать о наличии у 71-летнего Трампа проблем с «процессом мышления» нет. Глава государства получил 30 из 30 баллов по Монреальской шкале, которую используют для исследования нарушений когнитивных функций (внимание, концентрация, память и язык). Во время этого теста пациенты должны повторить несколько слов, определить названия животных на картинках, нарисовать куб или часы со стрелкой.

Стал известен процент агентского вознаграждения в российском футболе

Агентское вознаграждение в российском футболе составляет в среднем 13 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как отмечает агентство, 13 процентов — это среднее значение по Европе. Также в отчете сказано, что в 32 крупных трансферных сделках (на сумму более миллиона евро) сумма агентского вознаграждения составила более ста процентов суммы трансфера. Самые высокие агентские вознаграждения зафиксировали в Дании (21 процент) Швейцарии и Польше (20 процентов), самые маленькие — в Испании и Израиле (восемь процентов).

Австралия и Канада поссорились в ВТО из-за вина

Австралия подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на Канаду из-за ограничений в продаже вина. Об этом сообщает CBC News.

Представители властей Австралии заявили, что наценки, пошлины и налоги, вводимые Канадой в отношении иностранной продукции способны «прямо или косвенно дискриминировать импортное вино в стране». В МИД Канады заявили, что продажу спиртного в стране контролируют региональные власти, а не федеральные институты. У Канады есть 60 дней на урегулирование проблемы, в противном случае ВТО может «заставить» страну изменить законы или ввести против нее санкции.

Правительству предложили реформировать соцсферу

«Коммерсант» пишет, что главной темой последнего Гайдаровского форума стало изменение работы соцсферы после президентских выборов. Газета отмечает, что самые «радикальные» инициативы выдвинула глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Она предложила объединить Пенсионный фонд России (ПФР) с Фондом социального страхования и Фондом обязательного медицинского страхования. Из трех организаций планируется создать единый государственный внебюджетный фонд. Выступая на Гайдаровском форуме, глава Счетной палаты пояснила, что власти хотят избежать «необходимости создания параллельных информационных систем» всеми тремя фондами. «Коммерсант» подчеркивает, что «на деле» доклад Голиковой был посвящен «не столько соцсфере, сколько бюджетным проблемам регионов».