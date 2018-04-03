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В Алтайском крае потеплеет до +10 градусов
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В Алтайском крае потеплеет до +10 градусов 

АиФ — Алтай 58 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Потепление до +10 градусов ожидается в Алтайском крае в ближайшие несколько дней. Температура будет повышаться постепенно, самым теплым днем окажется четверг, 5 апреля.
По данным Алтайского Гидрометцентра, ночами в западных и предгорных районах еще будет до -15… -18 градусов, днем столбик термометра будет подниматься до -1…+4 в среду и до +5…+10 градусов в четверг.
В среду ночью местами в восточных районах края небольшой снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица, в остальное время без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.
В Барнауле ночами будет -10…-12 градусов. В среду днем 0…+2, в четверг — +5…+7 градусов. Без осадков, на дорогах сильная гололедица, утром изморозь.
АиФ — Алтай: последние новости
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