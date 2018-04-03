В Алтайском крае потеплеет до +10 градусов

Потепление до +10 градусов ожидается в Алтайском крае в ближайшие несколько дней. Температура будет повышаться постепенно, самым теплым днем окажется четверг, 5 апреля.

По данным Алтайского Гидрометцентра, ночами в западных и предгорных районах еще будет до -15… -18 градусов, днем столбик термометра будет подниматься до -1…+4 в среду и до +5…+10 градусов в четверг.

В среду ночью местами в восточных районах края небольшой снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица, в остальное время без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.