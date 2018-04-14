Ещё
Специалисты подготовили прогноз возможных ЧС в Алтайском крае по 19 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты подготовили прогноз возможных ЧС в Алтайском крае по 19 апреля 

АиФ — Алтай 14 апреля 2018
Фото: АиФ - Алтай
ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало прогноз возможных ЧС в Алтайском крае до 19 апреля в связи с потеплением и активным снеготаянием.
Так, в указанный период ожидаются осадки в виде дождя и мокрого ветра, а также порывы ветра до 21 м/с.
Из-за сильной гололедицы, ветра и мокрого снега возможно увеличение числа ДТП на дорогах края, в частности на Чуйском тракте, А-322, автодороге Барнаул— Камень-на-Оби-граница с Новосибирской областью и дорогах в Троицком, Первомайском, Косихинском и Алейском дорогах.
Возможны также происшествия на системах энерго— и водоснабжения. В МЧС сообщают, что стоит быть осторожными на акваториях края из-за подвижек льда.
В настоящее время из-за вскрытия рек, в частности реки Оби, ожидается подъем уровня воды в других реках. Под угрозой подтопления может оказаться село Усть-Чарышская Пристань. Поднялась вода и в верховьях Ануя, Чарыша в бассейне реки Бурла. Критический уровень отмечен в реке Алей (г. Алейск). Четыре района и один город находится в зоне подтопления.
По прогнозам синоптиков, в дальнейшем тенденция может замедлиться из-за прогнозируемого на 14 и 15 апреля похолодания.
АиФ — Алтай: последние новости
Мошенники спекулируют на трагедии в кемеровской «Зимней вишне» В Республике Алтай Родительский день объявили выходным В Барнауле талые воды затопили Черницкое кладбище
Комментарии  Ещё 359 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью187
Самолетам США разрешили летать над Россией45
В России готовят сюрприз для безработных157
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram36
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой229
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение