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Собчак «похоронила» пострадавших детей в Перми
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Собчак «похоронила» пострадавших детей в школе Перми 

Ридус 5 часов назад

Кандидат в президенты Ксения Собчак ошибочно принесла соболезнования семьям погибших во время нападения в пермской школе.

«Это совершенно жуткая ситуация, я хочу принести соболезнования родственникам всех погибших. Но наша страна не единственная, где это произошло. Нужно усиливать безопасность», — заявила Собчак на сайте kp.ru.

Стоит отметить, что при нападении вооруженных ножами подростков никто не погиб, но пострадали 15 человек. Учительница химии была ранена в шею.

Когда ведущий Владимир Ворсобин поправил Собчак, она отметила, что «журналисты тоже ошибаются».

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