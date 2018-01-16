Детям разрешат ездить в поездах без родителей

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В РЖД планируют разрешить детям с 10 лет самостоятельно ездить в поездах 

Газета.Ru
Фото: РИА Новости

Глава Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Петр Иванов заявил, что компания готовится ввести услугу сопровождения детей старше 10 лет в поездах. Об этом сообщает "Российская газета".

"Мы сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению", — сказал Иванов.

Отмечается, что услуга будет платной, однако тарифы на нее сейчас не известны. За ребенком в поезде будет следить проводник, а по прибытии нужно будет передать ребенка доверенному лицу.

Ранее в ФПК рассказали, можно ли пассажирам с верхних полок сидеть на нижних.

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