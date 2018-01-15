Валера, ты как? В Приморье тигр вышел к людям

Валера, ты как? — в Приморье туристы сняли на видео тигра в лесу

В Приморье тигр вышел из леса к людям. По словам автора видео, это большая редкость, поэтому люди не стали уходить, а решили снять все происходящее на видео.

В Шкотовском районе Приморского края туристы сняли на видео, как из леса к ним навстречу вышел тигр. На кадрах видно, что особь крупная, однако, как отмечает автор видео, животное хромало.

Группа туристов довольно продолжительно снимает на видео происходящее, тигр при этом неподвижно стоит некоторое время, а затем уходит в сторону леса.

Один из туристов буквально остолбенел от увиденного. Он замер и, не говоря ни слова, смотрел на тигра несколько минут.

— Валера, ты как? — обращается к нему товарищ.

Обстоятельства произошедшего не уточняются. По словам автора видео, встретить тигра в Приморье для туристов большая редкость.