«Земля просто плавилась». На Бали прошел концерт «Ленинграда»

«Земля просто плавилась». На Бали прошел концерт группировки «Ленинград»

Вечером на острове Бали прошел концерт группировки "Ленинград", накануне отметившей свой двадцать первый день рождения.

Своеобразные "русские сезоны" не редкость для Бали. Уже несколько лет подряд сюда приезжают российские звезды шоу-бизнеса. В этот раз остров посетила группировка "Ленинград".

Публикация от 👄АNASTASIA NASEKO👄 (@nasekoak) Янв 14, 2018 at 8:27 PST

Вход на концерт коллектива был абсолютно бесплатным, а потому на индонезийском острове собралось огромное количество желающих вживую услышать Сергея Шнурова. Как пишут пользователи Instagram, некоторые из зрителей забирались на заграждения, чтобы лучше увидеть выступление. "Если упаду в обморок, даже никто не заметит, затопчут просто", — говорится в сообщении одного из посетителей. "А если без шуток, все круто, весело, на уровне", — добавляет комментатор.

Как пишут пользователи соцсетей, концерт прошел на ура — земля просто "плавилась".

"Шнур сделал сегодняшний день", — написал один из посетителей шоу.

Погодные условия не смогли испортить любителям музыки настроение. Концерт начался в тридцатиградусную жару, на смену которой пришел проливной дождь. Впрочем, некоторые сочли это настоящим спасением — в соцсетях пишут, что на острове в день концерта не было ни ветерка. "Было невероятно жарко и во второй части всех спас живительный дождь", — говорится в одном из постов в Instagram.

Несмотря на капризы погоды, поклонники группировки "Ленинград" пели и танцевали под хорошо знакомые русские песни в тысячах километров от родины. "Шнуров, спасибо за энергетику и частичку русской души в заморских краях!", — с благодарностью пишут зрители. В завершении шоу посетителей порадовал красочный фейерверк.