Ещё
«Земля просто плавилась». На Бали прошел концерт «Ленинграда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Земля просто плавилась». На Бали прошел концерт группировки «Ленинград» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Вечером на острове Бали прошел концерт группировки "Ленинград", накануне отметившей свой двадцать первый день рождения.

Своеобразные "русские сезоны" не редкость для Бали. Уже несколько лет подряд сюда приезжают российские звезды шоу-бизнеса. В этот раз остров посетила группировка "Ленинград".

Вход на концерт коллектива был абсолютно бесплатным, а потому на индонезийском острове собралось огромное количество желающих вживую услышать Сергея Шнурова. Как пишут пользователи Instagram, некоторые из зрителей забирались на заграждения, чтобы лучше увидеть выступление. "Если упаду в обморок, даже никто не заметит, затопчут просто", — говорится в сообщении одного из посетителей. "А если без шуток, все круто, весело, на уровне", — добавляет комментатор.

Как пишут пользователи соцсетей, концерт прошел на ура — земля просто "плавилась".

"Шнур сделал сегодняшний день", — написал один из посетителей шоу.

Погодные условия не смогли испортить любителям музыки настроение. Концерт начался в тридцатиградусную жару, на смену которой пришел проливной дождь. Впрочем, некоторые сочли это настоящим спасением — в соцсетях пишут, что на острове в день концерта не было ни ветерка. "Было невероятно жарко и во второй части всех спас живительный дождь", — говорится в одном из постов в Instagram.

Несмотря на капризы погоды, поклонники группировки "Ленинград" пели и танцевали под хорошо знакомые русские песни в тысячах километров от родины. "Шнуров, спасибо за энергетику и частичку русской души в заморских краях!", — с благодарностью пишут зрители. В завершении шоу посетителей порадовал красочный фейерверк.

РИА Новости: последние новости
В Сочи все желающие смогут принять участие в забеге на трассе "Формулы-1" Прощание с Владимиром Шаинским может пройти 16 января ЛДПР предложит включить пельмени и блины в список наследия ЮНЕСКО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полный туристов катер взорвался в Таиланде
Атлет убил судью ядром
Порошенко заподозрили в госизмене за «обещания» РФ
«Гарантии защиты нет»
В ЕС 9 мая может стать государственным праздником
Видео
ВСУ похвастались видео с ночными стрельбами
Войска Армия
00:23
Полицейские закидали угонщика снежками
Происшествия
00:56
Пятно горящей нефти сняли на видео
Катастрофы В мире
02:24
В Британии проводят необычную акцию для новобранцев
Армия В мире
00:42
Грузовому Mercedes в Москве снесло крышу
Происшествия
00:34
Загоревшийся в Москве автобус попал на видео
Происшествия ДТП
01:17
Захарова объяснила появление в Сети ее свадебных фотографий
Политика
01:05
Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
Политика
01:19
В Якутии «замерзли» термометры
Общество
00:50
Эвакуацию повисшего над обрывом самолета сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение