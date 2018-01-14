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В Якутии «замерзли» термометры
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В Якутии «замерзли» термометры 

Рамблер 4 часа назад

В Якутии жители выложили видео, иллюстрирующее аномальные холода в республике. На видео термометру не хватает делений, чтобы показать температуру воздуха, опустившуюся ниже пятидесяти градусов, сообщает РЕН ТВ.

Автор видео рассказывает, что морозы стоят «под минус 60», однако, судя по ролику, мальчик, лошади и собака чувствуют себя во дворе нормально.

14 января самая низкая температура была зафиксирована в Оймяконском районе Якутии -59 градусов. Еще в 18 районах республики столбик термометра опустился ниже -45 градусов, сообщает ИА YakutiaMedia.

По данным синоптиков, до середины следующей недели столь сильные холода не отступят, температура воздуха может стать еще холоднее, незначительное потепление ожидается лишь к концу недели.

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