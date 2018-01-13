Испытание холодом: в Якутию пришли 62-градусные морозы

В республике зафиксирован ледяной туман, видимость в некоторых районах не превышает одного метра.

Якутия переживает «великие» холода. В ближайшие часы температура там опустится до -62°С, сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В республике отменены занятия в школах, жители почти не выходят из дома. Погода стала причиной редкого явления — ледяного тумана. Он настолько густой и плотный, что видимость не превышает и метра.

Все оперативные службы в режиме полной готовности. Особое внимание уделено объектам жизнеобеспечения, энергетики и связи.

Самые низкие температуры ожидаются на северо-востоке региона, на большей части территории Якутии температура опустится до -49-54°С.