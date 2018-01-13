На Земле ломаются центры нормального климата

На Земле ломаются центры формирования нормального климата

Когда ждать настоящей зимней погоды, и что стоит за климатическими аномалиями уходящей недели? На эти вопросы в эфире телеканала «МИР 24» ответил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Почему с каждым годом все больше погодных катаклизмов? Или это только кажется?

Евгений Тишковец: То, что происходит сейчас в атмосфере, это, конечно, не климатическая катастрофа. Но воздушный океан переживает не лучшие времена. Причиной тому — глобальное потепление, которое, кстати, имеет не повсеместный характер. Стирается грань между Экватором, который несколько охлаждается, и арктической зоной, где темпы потепления самые значимые. Стирание температурных градиентов ведет к тому, что в атмосфере возникают так называемые блокирующие процессы. То есть при нормальном распределении воздуха воздушные массы перемещаются с запада на восток с небольшой юго-восточной составляющей. Сейчас преобладает блокирование этих перемещений либо с юга, либо с севера. То, что вторгается с севера, несет нам аномальные холода, снежные бури, ураганные ветры — что мы наблюдали в Западной Европе, США. И наоборот действует поступление с юга субтропических воздушных масс, в которых пребывала европейская Россия большую часть декабря и начало этого года. Такие изменения обусловлены ломкой центров действия атмосферы, которые определяют нормальный климат.

— Не пора ли сдвигать времена года? В Москве мы каждый год видим снег только в январе.

Евгений Тишковец: Ни в коем случае. Нам, конечно, кажется, что летние и зимние сезоны наступают не совсем своевременно. Порой это так. В Москве мы вступили в 2018 год абсолютно без снега, чего не было никогда более чем за 140-летнюю историю наблюдений. Даже в 1949 году в Москве лежал один сантиметр снега. Тем не менее природа, погода, климат имеют такую долговременную среднестатистическую составляющую, которая говорит нам о том, что рано или поздно все возвращается на круги своя. Мы уже ощущаем, что русская зима, русский мороз медленно, но верно отвоевывают свои позиции в европейской России. Уже сегодняшний день, канун Старого Нового года, стал самым холодным днем этой очень теплой зимы, которую мы запомним надолго. Пошел снег, снежный покров начал расти. Это говорит о том, что так или иначе климат возвращается на зимние рельсы и по крайней мере ближайшую неделю погода нас будет радовать бодрящими морозцами и пушистым снегом.

— Расскажите про Северный Кавказ. Обычно зимой там не так много снега. А сейчас, например, в Кабардино-Балкарии все трассы заснежены. Так и будет дальше?

Евгений Тишковец: Действительно, то, что происходит сейчас на Кавказе, это из ряда вон выходящее. Там столкнулись две воздушные массы — арктическая прошла центральные регионы, а навстречу ей продвигался очень теплый субтропический воздух из Малой Азии. Столкновение в районе Кавказского хребта вылилось гигантским количеством осадков в виде снега, дождя, мокрого снега с гололедом и штормовым ветром. Тем не менее, непогода будет постепенно выдыхаться и на вторые-третьи сутки ситуация начнет стабилизироваться.

— Мы каждый день рассказываем, что очень много снега на Сахалине…

Евгений Тишковец: То, что происходит на Сахалине, на Камчатке, как правило, -обычные явления зимнего сезона, когда выходят японские циклоны, несущие очень теплый, влажный воздух. Поэтому там всегда в это время большое количество осадков. Если для Москвы норма 40-50 мм, то для них норма — 200-250 мм.