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Где в России лучше всего жить
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Где в России лучше всего жить 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей

Эксперты рассказали, в каких городах России лучше всего жить. Специалисты Финансового университета представили результаты исследования, посвященного качеству жизни в крупных и средних городах. По итогам 2017 года, лидером рейтинга стала Тюмень — город, занимающий 18 место по численности населения в России. Высоко оценили работу городских властей и жители Грозного. Как и предполагалось, Москву и Санкт-Петербург тоже включили в список. Мегаполисы стоят в одной линии с такими городами, как Казань, Уфа, Краснодар, Новосибирск, Кемерово, Хабаровск и Красноярск.

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