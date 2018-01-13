88-летнего ветерана насильно выселили из дома в Брянске

«Её бросили в условия, где она не сможет выжить»: приставы насильно выселили 88-летнего ветерана из дома в Брянске

Скандалом обернулось переселение жителей из ветхого жилья в Брянске. Одну из жительниц — ветерана войны Екатерину Трусову — вынудили переехать в новый дом с трещинами в потолке и отсутствием поблизости инфраструктуры: аптеки, поликлиники и магазина. Когда 88-летняя женщина отказалась покидать помещение, то судебные приставы вывезли её насильно. В администрации Брянской области RT заявили, что выселение состоялось по решению суда: якобы ранее он подтвердил законность процедуры, и чиновникам просто пришлось подчиниться. При этом, как выяснил RT, именно администрация и подала иск против пенсионерки.

21 ноября 2017 года в дом ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Трусовой пришли судебные приставы. Они были в бронежилетах и вооружены. Пенсионерке вручили ключи от новой квартиры и заявили, что она должна покинуть жильё, иначе её вещи вынесут насильно.

От шока и неожиданности Трусовой стало плохо. Ей вызвали скорую помощь, которая диагностировала у неё гипертонический криз. От госпитализации пенсионерка отказалась — боялась оставить свой дом.

Работы по принудительному переезду продолжались два дня. Грузчики по распоряжению приставов выносили мебель, в то время как сами сотрудники ФССП описывали имущество. В это время Екатерина Трусова лежала на кровати, не в силах сопротивляться происходящему.

Дом с трещинами

Как выяснил RT, история началась после того, как местные власти наконец-то рассмотрели просьбы Трусовой о переселении из аварийного жилья, которые она писала властям Брянской области уже 10 лет — с 2008 года.

«Тогда её дом признали аварийным, — рассказывает RT юрист Андрей Соломатин, помогавший пенсионерке. — Она писала заявления губернатору, главе города. Просила дать квартиру взамен аварийной, не обязательно в центре, но в месте, где рядом есть магазины, аптека, остановка, необходимые объекты».

В итоге спустя почти 10 лет администрация выделила ей квартиру в трёхэтажном доме на окраине города, который был построен в частом секторе. По словам юриста, генеральный план вообще не позволяет строить многоквартирные дома на этой территории: зона относится к индивидуальной жилой и блокированной застройке.

«На капитальных стенах дома трещины. Рядом с домом канава, по ней идёт сток канализации с жилых домов в частные, — рассказывает Соломатин. — Пешеходных дорожек там нет, вообще никаких асфальтированных дорог. А чтобы добраться до больницы, нужно пешком пройти полтора километра до остановки. Её фактически бросили в такие условия, где она физически не сможет выжить».

По словам дочери ветерана, Трусова и её семья попытались объяснить чиновникам, что новый вариант жилья не подходит для маломобильной пенсионерки, которой почти 90 лет.

«Мы неоднократно просили власти предоставить другой вариант для переселения, — рассказывает дочь ветерана Людмила Трусова. — Мы с радостью уедем, но не туда, где дороги далеко и от остановки километр. Тут кухня — пять квадратных метров, коридор — 78 сантиметров. Не дай бог, она перестанет ходить — коляска не проедет. Но никто нас не хочет слышать, мы в закрытую дверь бьёмся».

К делу подключалось местное отделение КПРФ. Активисты привлекли строительного эксперта, и тот подтвердил, что претензии ветерана к жилью обоснованны.

«Мы подключили эксперта по строительству, и он там уже массу нарушений нашёл, — рассказал RT активист Константин Павлов. — Эти дома вообще нельзя было принимать. Там стены толщиной в половину кирпича, продувается всё, балкона нет. Местные жители в прокуратуру пишут жалобы».

Однако конструктивного диалога с властями не получилось. Администрация города подала на пенсионерку в суд. По словам юриста Андрея Соломатина, на все аргументы представитель администрации Брянска в суде заявил, что пенсионерка сначала может переехать, а потом уже пожаловаться в прокуратуру — например, на отсутствие асфальтированных пешеходных дорожек.

Семья Трусовой до последнего надеялась, что суд встанет на сторону ветерана и признает, что пенсионерка не может жить в этом доме. Но суд принял решение в пользу администрации Брянска, после чего к Трусовой пришли приставы.

Законопослушные чиновники

RT обратился за комментарием к местным властям. Те неоднократно выразили сожаление по поводу происходящего.

«Это же не желание администрации, — заявил заместитель мэра Брянска по ЖКХ Виктор Филипков. — Всё было сделано в соответствии с законом. По торгам, которые прошли, этот дом был расселён по улице Саратовской. К сожалению, инфраструктура далековато находится, согласен».

При этом чиновники сослались на то, что подчиняются решению суда, куда сами же ранее направили иск.

«Решение о переселении было рассмотрено судом Советского района и подтверждено решением областного суда, — утверждает Филипков. — Процедуру исполняли судебные приставы. К сожалению, труженик тыла Трусова переселилась в квартиру, где эти объекты находятся далеко».

Также, заявил Филипков, вопрос о нарушениях при строительстве дома рассматривался Брянским областным судом, была назначена судебная строительно-техническая экспертиза.

«Есть заключение. В нём указаны все параметры, площади, в том числе и кухни. По выводам — жилое помещение соответствует СНИПам, — говорит Филипков. — Кухня должна быть не менее пяти метров. Это соответствие. Генплан позволяет строить многоквартирные дома до трёх этажей. На основании экспертного заключения несоответствия не установлено».

Теперь пенсионерка подала заявление в прокуратуру и обжаловала решение местного суда в Верховном суде. Сейчас, как рассказала дочь ветерана, Екатерина Трусова живёт у одной из своих дочерей. Квартира же, выданная администрацией, пока пустует.