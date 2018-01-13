Света белого не видели

Впервые за 40 дней жители Заполярья увидели солнце. Большая полярная ночь отступает и светило показалось на горизонте, пока на полчаса. Чтобы увидеть первые лучи, жители Мурманска запаслись горячим чаем и собрались на сопке «Солнечная горка». Первый рассвет после долгой беспробудной тьмы — в репортаже из соцсетей.

Первый рассвет — большое событие для жителей севера, привыкших за последний месяц к жизни в темноте. Десять лет назад местные власти даже придумали акцию «Первый рассвет»: всех желающих увидеть поднимающееся над горизонтом солнце на бесплатных автобусах свозят к «Солнечной горке», откуда они около километра идут пешком.

Сегодня в Мурманске впервые за 1,5 месяца над горизонтом поднялось солнце. #полярнаяночь pic.twitter.com/3LU3tvJj1K— Мистер Гудвин (@tomsk1990) 11 января 2018 г.

«Раньше я никогда не думала, что можно ТАК ждать солнце. И малыши, и бабушки, и всякие разные люди шли все вместе в гору, люди были не знакомы между собой, но их объединяла одна большая радость — увидеть солнце впервые за 40 дней», — пишет Анна Шулепина в Instagram.

Публикация от Чудо техники (@chudotechniki) Янв 11, 2018 at 12:08 PST

Публикация от Марина Буляккулова (@marinabuliakkulova) Янв 11, 2018 at 4:12 PST

Публикация от Ksenia (@ksenos12378) Янв 11, 2018 at 8:57 PST

Зрители пишут, что с сопки открывается «неземная красота», однако долго не пофотографируешь — на улице минус 15 и резкий ветер.

Публикация от МИЛЕНА БЕЛОВА (@iron_milena_woman) Янв 12, 2018 at 9:55 PST

Продолжительность первого светового дня всего 34 минуты. Мурманчане выжали из них все, что могли. Солнце встречали с песнями и аккордеоном, некоторые особенно крепкие местные жители обнажали торс. На снимках с «Солнечной горки» засветился котик, которого хозяйка, одев потеплее, привезла с собой.

«На улице мороз был. Но чай с шиповником и пирог спасли наше мероприятие», — отмечает в Instagram мурманчанка, приехавшая отметить окончание полярной ночи.

Публикация от @_kvinnik_ Янв 11, 2018 at 3:44 PST

Публикация от МАНИКЮР АННА (@silina_nail) Янв 11, 2018 at 11:17 PST

Приход солнца отметили и в городе. Так выглядел рассвет в Мурманском морском торговом порту.

Публикация от murport51 (@murport51) Янв 11, 2018 at 2:51 PST

Первый световой день в году продлился всего полчаса, однако позитивные северяне отмечают, что редко где за 30 минут можно встретить и восход, и закат.