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Света белого не видели
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Света белого не видели 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: @_kvinnik_

Впервые за 40 дней жители Заполярья увидели солнце. Большая полярная ночь отступает и светило показалось на горизонте, пока на полчаса. Чтобы увидеть первые лучи, жители Мурманска запаслись горячим чаем и собрались на сопке «Солнечная горка». Первый рассвет после долгой беспробудной тьмы — в репортаже из соцсетей.

Первый рассвет — большое событие для жителей севера, привыкших за последний месяц к жизни в темноте. Десять лет назад местные власти даже придумали акцию «Первый рассвет»: всех желающих увидеть поднимающееся над горизонтом солнце на бесплатных автобусах свозят к «Солнечной горке», откуда они около километра идут пешком.

«Раньше я никогда не думала, что можно ТАК ждать солнце. И малыши, и бабушки, и всякие разные люди шли все вместе в гору, люди были не знакомы между собой, но их объединяла одна большая радость — увидеть солнце впервые за 40 дней», — пишет Анна Шулепина в Instagram.

Зрители пишут, что с сопки открывается «неземная красота», однако долго не пофотографируешь — на улице минус 15 и резкий ветер.

Продолжительность первого светового дня всего 34 минуты. Мурманчане выжали из них все, что могли. Солнце встречали с песнями и аккордеоном, некоторые особенно крепкие местные жители обнажали торс. На снимках с «Солнечной горки» засветился котик, которого хозяйка, одев потеплее, привезла с собой.

«На улице мороз был. Но чай с шиповником и пирог спасли наше мероприятие», — отмечает в Instagram мурманчанка, приехавшая отметить окончание полярной ночи.

Публикация от @_kvinnik_

Приход солнца отметили и в городе. Так выглядел рассвет в Мурманском морском торговом порту.

Первый световой день в году продлился всего полчаса, однако позитивные северяне отмечают, что редко где за 30 минут можно встретить и восход, и закат.

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