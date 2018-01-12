Повестки в военкомат доставят по-новому

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Повестки в военкомат будут доставлять заказными письмами 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: РИА Новости

Повестки в военкомат будут доставлять заказными письмами. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму депутатом от фракции «Единая Россия» Андреем Красовым. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму депутатом от фракции «Единая Россия» Андреем Красовым. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

«Сохранив прежний способ вручения повесток (под роспись), ввести также новый способ вручения — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу», — говорится в пояснительной записке к документу.

Действующее законодательство предусматривает единственный способ доставки повестки: под роспись по месту учёбы или работы. В случае, если доставить повестку и зафиксировать роспись о получении не удаётся, доказать, что гражданин уклоняется от воинского учёта и военной службы, практически невозможно.

«В период проведения призывных компаний 2016 года военные комиссариаты не смогли оповестить о явке на соответствующие мероприятия более 90 тыс. призывников», — отмечает автор законопроекта.

Если закон примут, повестка будет считаться вручённой в день доставки заказного письма подлежащим призыву гражданам, а также совершеннолетним членам их семей и законным представителям.

Для подтверждения факта доставки повестки будет достаточно отметки почтовой организации в уведомлении о вручении заказного письма.

В случае, если повестка будет получена после истечения срока явки, гражданин обязан самостоятельно явиться в военкомат для получения новой повестки в течение трёх рабочих дней.

Также предлагается обязать подлежащих призыву граждан самостоятельно являться в военкомат, если указанный в повестке срок явки истекает или указанные повестки вручены в период, когда призыв на военную службу не осуществляется.

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