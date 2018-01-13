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Москва пережила самую морозную ночь
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Ночь на 13 января стала самой морозной в Москве за зиму 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости

На базовой метеостанции Москвы на ВДНХ в ночь на субботу, 13 января, температура воздуха опускалась до -8,7°С, передает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

"Таким образом, 13 января стало самым холодным днем нынешней календарной зимы. Прежний минимум зимы 2017-2018 годов зафиксирован 26 декабря, когда температура опускалась до -7,4°С", — рассказал представитель метеостанции.

Он добавил, что днем потепления не ожидается.

Накануне синоптики предупредили москвичей о высоком давлении.

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