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В Сети высмеяли Собчак за оправдание корпоратива на Бали
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В Сети высмеяли Собчак за оправдание корпоратива на Бали 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Global Look Press

Пользователи соцсетей высмеяли Ксению Собчак за реакцию на критику со стороны Алексея Навального.

Ранее Алексей Навальный пошутил, что Ксения Собчак собирала подписи на индонезийском острове Бали во время корпоратива для миллиардера Александра Рослякова.

Интернет-пользователи обрушились с критикой на Собчак из-за ее поездки на Бали, в частности, их возмутило, что Ксения Анатольевна продолжает вести корпоративы, хоть и обещала забыть о них на время своей президентской кампании.

В ответ потенциальный кандидат на главный пост страны заявила в своем Instagram: «Я обещала проводить кампанию, а не корпоративы — я держу слово».

«За последнюю неделю я побывала в Саратове, Петербурге, а также была в трех иностранных государствах. Везде — максимум сутки, встречи, выступления, фандрайзинг, уговоры спонсоров», — рассказала Ксения.

В штабе Ксении Собчак факт поездки отрицать не стали, объяснив ее поиском спонсоров для избирательной кампании.

Пользователей соцсетей объяснения Собчак и ее штаба не удовлетворили.

 Ещё 11 источников 
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