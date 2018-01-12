В Сети высмеяли оправдания Собчак

В Сети высмеяли Собчак за оправдание корпоратива на Бали

Пользователи соцсетей высмеяли Ксению Собчак за реакцию на критику со стороны Алексея Навального.

Ранее Алексей Навальный пошутил, что Ксения Собчак собирала подписи на индонезийском острове Бали во время корпоратива для миллиардера Александра Рослякова.

Интернет-пользователи обрушились с критикой на Собчак из-за ее поездки на Бали, в частности, их возмутило, что Ксения Анатольевна продолжает вести корпоративы, хоть и обещала забыть о них на время своей президентской кампании.

В ответ потенциальный кандидат на главный пост страны заявила в своем Instagram: «Я обещала проводить кампанию, а не корпоративы — я держу слово».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 11, 2018 at 11:10 PST

«За последнюю неделю я побывала в Саратове, Петербурге, а также была в трех иностранных государствах. Везде — максимум сутки, встречи, выступления, фандрайзинг, уговоры спонсоров», — рассказала Ксения.

В штабе Ксении Собчак факт поездки отрицать не стали, объяснив ее поиском спонсоров для избирательной кампании.

Пользователей соцсетей объяснения Собчак и ее штаба не удовлетворили.

А что не так с корпоративами, которые продолжает вести Собчак? Это просто её работа. Ведь не увольнялись же из-за избирательной компании учредитель ФБК Навальный, президент Путин и директор колхоза Грудинин. Все работают там же, где и прежде. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 11 января 2018 г.

-Штабов много открыла?

-Пять!

-Все на Рублёвке?

-Не, один на Бали. pic.twitter.com/2zfWqwn8IN— Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 11 января 2018 г.