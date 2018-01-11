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Россияне назвали основные сексуальные табу
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Россияне назвали основные сексуальные табу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com

Доля россиян, беспрекословно осуждающих сексуальные отношения семейных людей вне брака, с 1998 года выросла на 18% и составила 68%, число респондентов, выступающих против однополых отношений, также увеличилось — с 68% до 81%, следует из опроса «Левада-центра».

Также, согласно исследованию, увеличилась доля тех, кто не одобряет аборты, даже если они обусловлены низкими доходами семьи. За 20 лет этот показатель вырос с 12% до 35%. По мнению социологов, это может рассматриваться как «промежуточное» состояние общественного мнения, указывающего на то, что свобода в данной сфере, фиксируемая в конце 90-х годов, сменяется более консервативными, но пока еще не радикальными настроениями.

Кроме того, в «Левада-центре» отметили, что социально-демографические характеристики респондентов указывают на большую строгость установок у женщин, чем у мужчин. Например, вторые более лояльны к изменам.

«Интересно, что если в 2008 году молодые мужчины в возрасте от 18 до 30 лет в уровне гомофобии значимо отличались от взрослых мужчин старше 31 года в более терпимую сторону (разница в «безоговорочной поддержке» между ними составляла 17 процентных пунктов), то сейчас эти различия полностью исчезли. Аналогичная ситуация отмечается в отношении женщин: раньше разница составляла 12 процентных пунктов, а сейчас ее нет», — добавляют социологи.

Опрос проведен 15-20 декабря среди 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Ранее аналогичные исследования проводились в 1998 и 2008 годах.

В октябре прошлого года сообщалось, что за последние пять лет количество абортов в России сократилось на 25%. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что в области уменьшения количества абортов Россия совершила настоящий прорыв.

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