Так жили москвичи при советской власти 

1/21 Угол комнаты работницы фабрики Ливерс. 1925 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

2/21 Перепись населения. В ночлежном доме. Москва, 1926 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

3/21 «Тепалая» комната с печкой. 1929 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

4/21 Обед на фабрике-кухне. 1929 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

5/21 Фрагмент интерьера одной из комнат в коммунальной квартире. 1930-е годы Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

6/21 Вечер в коммунальной квартире. 1931 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

7/21 Комната работницы Трехгорной мануфактуры в многонаселенной коммунальной квартире. 1931 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

8/21 На коммунальной кухне. 1935 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

9/21 Ванная комната. 1937 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

10/21 Комната молодой женщины. Конец 1930-х годов Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

11/21 В кругу семьи. 1940 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

12/21 В квартире московского учителя. 1950 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

13/21 В новой квартире на Ярославском шоссе. 1954 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

14/21 Семейный вечер в московской квартире. 1957 г год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

15/21 В малогабаритной двухкомнатной квартире. 1960 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

16/21 Квартира в Новых Черемушках. 1961 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

17/21 Выставка новой импортной кухонной мебели в магазине. Начало 1960-х годов Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

18/21 Новая мебель для малогабаритной квартиры. 1960-е годы Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

19/21 Малогабаритная квартира в Новых Черемушках. 1960-е годы Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы

20/21 Гостиная и спальня в одной комнате. 1973 год Фото: предоставлено пресс-службой Музея Москвы