Так жили москвичи при советской власти 

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Угол комнаты работницы фабрики Ливерс. 1925 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Перепись населения. В ночлежном доме. Москва, 1926 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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«Тепалая» комната с печкой. 1929 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Обед на фабрике-кухне. 1929 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Фрагмент интерьера одной из комнат в коммунальной квартире. 1930-е годы
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Вечер в коммунальной квартире. 1931 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Комната работницы Трехгорной мануфактуры в многонаселенной коммунальной квартире. 1931 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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На коммунальной кухне. 1935 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Ванная комната. 1937 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Комната молодой женщины. Конец 1930-х годов
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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В кругу семьи. 1940 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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В квартире московского учителя. 1950 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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В новой квартире на Ярославском шоссе. 1954 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Семейный вечер в московской квартире. 1957 г год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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В малогабаритной двухкомнатной квартире. 1960 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Квартира в Новых Черемушках. 1961 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Выставка новой импортной кухонной мебели в магазине. Начало 1960-х годов
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Новая мебель для малогабаритной квартиры. 1960-е годы
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Малогабаритная квартира в Новых Черемушках. 1960-е годы
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Гостиная и спальня в одной комнате. 1973 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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Новый многофункциональный интерьер трехкомнатной квартиры. 1973 год
Фото:
предоставлено пресс-службой Музея Москвы