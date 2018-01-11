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Так жили москвичи при советской власти
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Так жили москвичи при советской власти 

Мослента 6 часов назад
В Музее Москвы открылась выставка «Старая квартира». С разрешения кураторов, МОСЛЕНТА публикует некоторые фотографии.
1/21  Угол комнаты работницы фабрики Ливерс. 1925 год
Фото:
2/21  Перепись населения. В ночлежном доме. Москва, 1926 год
Фото:
3/21  «Тепалая» комната с печкой. 1929 год
Фото:
4/21  Обед на фабрике-кухне. 1929 год
Фото:
5/21  Фрагмент интерьера одной из комнат в коммунальной квартире. 1930-е годы
Фото:
6/21  Вечер в коммунальной квартире. 1931 год
Фото:
7/21  Комната работницы Трехгорной мануфактуры в многонаселенной коммунальной квартире. 1931 год
Фото:
8/21  На коммунальной кухне. 1935 год
Фото:
9/21  Ванная комната. 1937 год
Фото:
10/21  Комната молодой женщины. Конец 1930-х годов
Фото:
11/21  В кругу семьи. 1940 год
Фото:
12/21  В квартире московского учителя. 1950 год
Фото:
13/21  В новой квартире на Ярославском шоссе. 1954 год
Фото:
14/21  Семейный вечер в московской квартире. 1957 г год
Фото:
15/21  В малогабаритной двухкомнатной квартире. 1960 год
Фото:
16/21  Квартира в Новых Черемушках. 1961 год
Фото:
17/21  Выставка новой импортной кухонной мебели в магазине. Начало 1960-х годов
Фото:
18/21  Новая мебель для малогабаритной квартиры. 1960-е годы
Фото:
19/21  Малогабаритная квартира в Новых Черемушках. 1960-е годы
Фото:
20/21  Гостиная и спальня в одной комнате. 1973 год
Фото:
21/21  Новый многофункциональный интерьер трехкомнатной квартиры. 1973 год
Фото:

По фотографиям отчетливо видно как менялось отношение москвичей к своему жилищу.

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