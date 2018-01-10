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Соловьев объяснил победу «России 1» над Первым каналом
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Соловьев рассказал, почему «Россия 1» победила Первый канал по итогам 2017 года 

Газета.Ru 8 часов назад

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Газете.Ru», почему по итогам 2017 года «Россия 1» снова обогнала Первый канал.

«Мне кажется, что это связано с тем, что у нас очень взвешенная, четкая, грамотная и просчитанная линейка, — сказал Соловьев. — Мы четко понимаем, кто наш зритель, кто в какой момент находится у телевизора и какой продукт наиболее точно соответствует его интересам».

Согласно данным компании Mediascope, которые имеются в распоряжении «Газеты.Ru», среднегодовая доля аудитории «России 1» составила 13,2% среди зрителей старше 4 лет в городах с населением больше 100 тыс. человек. На втором месте, как и в 2016 году, оказался Первый канал с долей аудитории 12,1%.

«Если быть объективным, у нас совершенно блестящая линейка политических ток-шоу: это, конечно, и Дмитрий Константинович Киселев, и Сергей [Борисович] Брилев, и прекрасно работающие ребята из «60 минут» — Ольга Скабеева и Евгений Попов», — отметил Соловьев.

«Конечно, большое приобретение, если я так могу сказать, — это замечательный Андрей Малахов, — подчеркнул телеведущий «России 1». — Я также очень рад, что Боря Корчевников нашел свой тайм-слот и у него очень хорошие показатели».

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Вместе с тем, как в конце прошлого года сообщалось в эфире программы «Время», из десяти самых популярных у зрителя программ девять вышли именно на Первом канале.

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