Скандал на ТВ: ведущие указали украинцу на роль США

«А оружие у Америки просил не Филарет?»: российские ведущие указали украинцу Яли на роль США в давлении на православную церковь…

Ведущие канала "Россия 1" указали политологу из Киева Максиму Яли, какую роль играют США в растущем давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) на Украине.

Блокада православных храмов радикалами на Украине в рождественские праздники стала одной из тем выпуска программы "60 минут", которая вышла 10 января на канале "Россия 1". Гости студии отметили, что на Украине провоцируется война между двумя церквями — УПЦ МП и неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), которая активно поддерживается украинскими радикалами и властями после Майдана.

"Эти люди (украинские радикалы), приходят в церкви называют себя раскольниками, приносят факелы и дубинки и "отжимают" церкви. А вы говорите, что все в порядке и ничего страшного не происходит", — обратила внимание Ольга Скабеева.

Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин добавил, что УПЦ КП становится инструментом разжигания ненависти к России у украинцев, на что Яли заявил, что в 2014 году, якобы, "оружие на Донбасс доставлялось через Московский патриархат". "Максим, вы с ума сошли", — возмутилась ведущая.

В качестве доказательства своих слов Яли упомянул некие "видео на YouTube", на что Евгений Попов напомнил: "Есть видео, как Филарет (глава самопровозглашенной УПЦ КП) просил в Америке оружие. Есть такие видео, да". Украинец заявил, что "попы Московского патриархата благословляют людей на убийство", на что ведущий возразил, что подобных записей также нет, тогда как Филарет и другие раскольники неоднократно открыто благословляли бойцов ВСУ на гражданскую войну с жителями Донбасса.

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Политолог Владимир Корнилов указал Яли, что активное участие в провокациях в отношении УПЦ МП в последние дни принимало СМИ-иноагент "Радио Свобода", которое он назвал "госдеповским". В отличие от Яли, Корнилов подтвердил свои слова компиляцией твитов "Радио Свобода" за последние 24 часа, в котором издание неодобрительно высказывается в адрес Московского патриархата.

Также, как следует из твитов, издание активно призывает выходить на акции к храмам, поводом для которых послужил растиражированный украинскими СМИ инцидент с отказом православного священника отпевать некрещеного ребенка — блокада Киево-Печерской лавры и других храмов УПЦ МП на Украине объяснялась именно этим.

"В общем, понятно. Самый православный Госдепартамент США вступился и решил решить конфликт. Чего уж там", — подвели итог ведущие.