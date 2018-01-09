Проблемы с пенсиями у россиян, что с женой Аршавина и другие события дня

В МВД прошли масштабные сокращения
Указом российского президента численность Госавтоинспекции сокращена с 1 января на 10 тыс. единиц. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.
У россиян начались проблемы с пенсиями
Гражданам России начали отказывать в назначении страховой пенсии по старости. Об этом сообщил «Российской газете» глава Министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Обновление Windows "убило" компьютеры
Корпорация Microsoft вынужденно приостановила распространение обновление безопасности, закрывающее уязвимость, обнаруженную во множестве популярных современных процессоров.
У Аршавиной заподозрили серьезные проблемы с психикой
Который день не утихает скандал, случившейся с женой футболиста Андрея Аршвина Алисой. Ее, напомним, вместе с шестилетней и десятимесячной дочерями сняли с борта Москва-Алматы за якобы деструктивное поведение.
Чемпионка мира по самбо погибла из-за несчастного случая
В больнице города Чебоксары умерла чемпионка мира по самбо — Эдера Лаврентьева.
Франция предложила России санкционный маневр
Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр надеется на частичную отмену российского продэмбарго.
Умер создатель ракетно-ядерного щита РФ
Физик Евгений Аврорин скончался 9 января. Об этом «Российской газете» рассказал глава Российского федерального ядерного центра Георгий Рыкованов.
Названа причина госпитализации президента Армении
9 января газета "Жаманак" сообщила, что Саргсян отсутствовал на церковных мероприятиях на Рождество в связи с его госпитализацией.
США рассекретили план ядерного удара по СССР
США планировали уничтожить СССР сразу после окончания Второй мировой войны.
Пранкеры разыграли губернатора Гуама
Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили губернатору американского острова Гуам Эдди Кальво от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Аудиозапись беседы доступна на YouTube.
США потеряли секретный спутник
Секретный спутник США, запущенный накануне аэрокосмической компанией Илона Маска SpaceX, был утерян, рассказали Reuters два американских чиновника.