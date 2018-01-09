Проблемы с пенсиями у россиян, что с женой Аршавина и другие события дня

Главные события вторника

В МВД прошли масштабные сокращения

Указом российского президента численность Госавтоинспекции сокращена с 1 января на 10 тыс. единиц. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

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У россиян начались проблемы с пенсиями

Гражданам России начали отказывать в назначении страховой пенсии по старости. Об этом сообщил «Российской газете» глава Министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.

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Обновление Windows "убило" компьютеры

Global Look Press

Корпорация Microsoft вынужденно приостановила распространение обновление безопасности, закрывающее уязвимость, обнаруженную во множестве популярных современных процессоров.

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У Аршавиной заподозрили серьезные проблемы с психикой

Который день не утихает скандал, случившейся с женой футболиста Андрея Аршвина Алисой. Ее, напомним, вместе с шестилетней и десятимесячной дочерями сняли с борта Москва-Алматы за якобы деструктивное поведение.

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Чемпионка мира по самбо погибла из-за несчастного случая

Спортивная школа олимпийского резерва №10 по самбо и дзюдо

В больнице города Чебоксары умерла чемпионка мира по самбо — Эдера Лаврентьева.

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Франция предложила России санкционный маневр

РИА Новости

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр надеется на частичную отмену российского продэмбарго.

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Умер создатель ракетно-ядерного щита РФ

CC BY 3.0 / Bogdanov-62 /

Физик Евгений Аврорин скончался 9 января. Об этом «Российской газете» рассказал глава Российского федерального ядерного центра Георгий Рыкованов.

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Названа причина госпитализации президента Армении

РИА Новости

9 января газета "Жаманак" сообщила, что Саргсян отсутствовал на церковных мероприятиях на Рождество в связи с его госпитализацией.

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США рассекретили план ядерного удара по СССР

США планировали уничтожить СССР сразу после окончания Второй мировой войны.

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Пранкеры разыграли губернатора Гуама

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили губернатору американского острова Гуам Эдди Кальво от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Аудиозапись беседы доступна на YouTube.

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США потеряли секретный спутник

Секретный спутник США, запущенный накануне аэрокосмической компанией Илона Маска SpaceX, был утерян, рассказали Reuters два американских чиновника.

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