Назван самый «самостоятельный» город России

Новосибирск назван самым самостоятельным городом России

Самым «самостоятельным» городом России признан Новосибирск. Как пишет «Тайга.инфо», к такому выводу пришли аналитики консалтингового бюро «Стрелка», обнародовавшие результаты исследования «Богатство и самостоятельность: что делает бюджет города устойчивым» на основе данных бюджетов региональных центров за три года.

Сопоставив доходы бюджетов на душу населения, сбалансированность собственных доходов городов, долю и динамику безвозмездных поступлений, эксперты ввели понятие «самостоятельности» городов. Лидерами по этому показателю были признаны Новосибирск, Иркутск, Хабаровск и Красноярск.

Новосибирск занял первое место по доходам бюджета от НДФЛ в расчете на душу населения (7,5 тыс. рублей) и по расходам на образование (13,5 тыс. рублей на жителя).

При этом отмечается, что в рейтинге не учитывали города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург), а также Крым, который вошел состав России только в 2014 году.