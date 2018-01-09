Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

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Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно высокому 

ТК «Звезда» 9 января 2018
Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»

Рекорд атмосферного давления был установлен в 1937 году и составил тогда 771 мм. рт. ст.

Главная метеостанция Москвы на ВДНХ в полдень субботы, 13 января, зафиксировала атмосферное давление на уровне 769 мм. ртутного столба, что близко к установленному рекорду.

Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Согласно наблюдениям, данные всего на 2 мм. ртутного столба меньше, чем 13 января 1937 года. Тогда был установлен рекорд атмосферного давления дня — 771 мм. рт. ст.

Ранее отмечалось, что погода, установившаяся в начале 2018 года, больше характерна для начала апреля, а среднесуточная температура воздуха пока опережает норму почти на 10 градусов.

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