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Украинского афганца обрекли на жизнь в Крыму
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Украинского афганца обрекли на жизнь в Крыму 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости

«Московский комсомолец» рассказал историю гражданина Украины афганского происхождения, которого в Крыму считают международным мошенником из Ирана.

В сентябре 2016 года 49-летний Кабир Мохаммад был задержан в Крыму, в который вместе с семьей прибыл на отдых: местные власти посчитали его не тем, за кого он себя выдает, а скрывающимся мошенником из Ирана Мохаммадом-Кабиром Ниязи.

Для ожидания экстрадиции в Иран крымские правоохранители посадили мужчину в следственный изолятор, но, так и не получив от исламской республики каких-либо документов, отпустили под бессрочную подписку о невыезде.

Тем временем посольство Афганистана не один раз подтверждало личность Кабира Мохаммада и ручалось за него, но ни крымская, ни Генеральная прокуратура никак на это не отреагировали, публично заявляя, что мужчина останется подозреваемым до тех пор, пока из Ирана не «придут бумаги».

В СИЗО Мохаммад перенес кровоизлияние в мозг и сейчас нуждается в срочной операции, которую могут сделать лишь в Москве или Санкт-Петербурге, но прокуратура полуострова не дает разрешения на выезд.

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