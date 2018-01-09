Пока вы ели оливье: скандалы, интриги, сенсации

Пора просыпаться

За новогодние праздники в сети произошло много всего, что вы могли пропустить: один из самых богатых блогеров мира похихикал над мертвым телом в японском лесу, пользователи Reddit влюбились в Киану Ривза с новой силой, а Playboy, похоже, решил отказаться от журналов после смерти Хью Хефнера. Подробнее о том, что еще вы могли не заметить в череде поедания новогодних салатов — в материале «Ленты.ру».

В Иране заблокировали и разблокировали Telegram

В канун нового года сразу в нескольких городах Ирана вспыхнули акции протеста. На улицы вышли тысячи людей, и правительство приняло решение в первую очередь заблокировать на территории страны Telegram.

Iran blocked access to Telegram for its citizens due to opposition activity in channels — my thoughts here https://t.co/wxW8hS9i2s— Pavel Durov (@durov) 31 декабря 2017 г.

По словам создателя мессенджера Павла Дурова, такая реакция последовала после отказа блокировать каналы «мирно протестующих иранцев». Спустя несколько дней власти пообещали открыть доступ, но снятие запрета затянулось из-за продолжающихся волнений.

В понедельник, 8 января, блокировку сняли. Представитель парламента Ирана Бероуз Немати предупредил Дурова: власти рассчитывают, что Telegram не станет «оружием в руках врагов страны».

Между тем 1 января правительство решило ограничить не только доступ к отдельным сервисам, но и к самому интернету. Крупнейшие провайдеры Ирана начали блокировать доступ к интернету сразу в нескольких городах, где активно выступали протестующие. По некоторым данным, иранцы лишились доступа ко всем соцсетям.

В Иране Telegram в разы популярнее, нежели у российской аудитории: в 2014 году власти заблокировали самый популярный на тот момент у иранцев мессенджер Viber, после чего в последующие два года аудитория Telegram в стране выросла до 40 миллионов пользователей. При этом многие жители используют сторонние клиенты мессенджера, так что официальное число пользователей может быть гораздо больше.

В процессорах Intel нашли опасную уязвимость

3 января СМИ сообщили о крупной уязвимости в процессорах Intel. Исследователи обнаружили два типа возможных атак на пользователей под названием Meltdown и Spectre: с помощью первой злоумышленники могут получить доступ к данным, хранящимся в памяти операционной системы, с помощью второй — производители одних приложений могут использовать информацию из других. И те и другие виды процессов обрабатываются на процессоре, и, судя по многочисленным комментариям экспертов, в теории этим уязвимостям подвержено большинство используемых устройств.

Демонстрация того, как злоумышленники при помощи уязвимости Meltdown могут украсть данные пользователя

По данным Intel, проблема коснулась не только их. Под угрозой владельцы устройств с процессорами производителей AMD и ARM.

Данные о том, какие именно устройства могут быть подвержены угрозе, разнятся, но известно, что производители были в курсе уязвимостей задолго до публичной огласки.

Специалисты также предупредили, что один из самых простых способов для компаний-разработчиков — принудительная установка патчей, которые, по разным оценкам, могут замедлить работу системы на несколько процентов.

На данный момент не выявлено ни одной вредоносной атаки, которая бы использовала обнаруженные уязвимости. Эксперты советуют дождаться обновлений операционных систем и установить их, чтобы предотвратить вторжение злоумышленников.

Все захотели стать Кайло Реном

После того как зрители по всему миру посмеялись над нелепой позой и одеждой персонажа Кайло Рена в исполнении американского актера Адама Драйвера из «Последних Джедаев», в сети начался стихийный флешмоб.

Пользователей позабавило, что Драйвер предстал в одном из эпизодов фильма в высоко натянутых черных штанах и с голым торсом, и принялись повторять за ним.

В Instagram под хештегом #kylorenchallenge было опубликовано более четырех тысяч снимков. При этом юзеры, лишенные широких плеч и внушительного торса, использовали подручные средства типа коробки, чтобы максимально точно передать позу героя.

Публикация от Kylo Rey (@jediren) Дек 31, 2017 at 5:19 PST

Блогер заснял мертвое тело и разъярил подписчиков

Бурную реакцию пользователей сети вызвало видео популярного американского видеоблогера Логана Пола. Во время поездки по Японии он посетил лес Аокигахара, который также известен под названием «лес самоубийц». В ролике Пол с друзьями якобы натыкаются на тело человека, который совершил суицид, и крайне неоднозначно реагируют на находку. Все происходящее снимают камеры, а блогер с друзьями периодически шутит и смеется.

Logan Paul and his friends laughing and smiling after discovering a dead body pic.twitter.com/azY7EAiuC4— JhbTeam (@JhbTeam) 2 января 2018 г.

Спустя сутки и после шквала критики Пол удалил свой ролик и извинился, мотивировав свою публикацию тем, что «хотел повысить уровень осведомленности о суицидах» среди своей аудитории.

И пока одни пользователи возмущались, что блогер крайне неуважительно отнесся к найденному телу, другие заподозрили американца в желании создать кликбейт-видео: некоторые не поверили в то, что команда блогера действительно обнаружила мертвого человека, указали на постановочность ролика и призвали его остановиться в своем стремлении завоевать популярность.

По данным Forbes, Логан Пол вошел в десятку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2017 года: за год он заработал 12,5 миллионов долларов (4-е место в списке) и обогнал некогда самого богатого блогера Феликса Чельберга, известного под ником PewDiePie.

Playboy подумывает отказаться от печатной версии журнала

Американская компания Playboy Enterprises заявила о том, что империи Playboy стоит отказаться от печатной версии журнала. На данный момент, по словам The Wall Street Journal, ведутся переговоры о покупке доли в компании наследников основателя империи Хью Хефнера, умершего в сентябре 2017 года.

Руководитель Playboy Enterprises Бен Кон объяснил, что мир Playboy намного шире, нежели выпуск печатного журнала, и компания намерена больше работать с брендом, нежели поддерживать печатные медиа.

Судя по всему, у Хью Хефнера было совсем другое мнение по этому поводу: он договорился с компанией Rizvi Traverse, которая держит контрольный пакет акций Playboy Enterprises, о продолжении выпуска печатной версии журнала при его жизни. Пока окончательное решение о приостановке выпуска печатной версии не принято, но нынешние управленцы явно считают, что разговаривать с более молодой аудиторией со страниц журнала нецелесообразно.

Киану Ривза застали за очередным добрым делом. Жаль, что это фейк

6 января в топы Reddit выбился пост с фотографией актера Киану Ривза: автор публикации рассказывал о том, что не нашел денег на оплату перевеса багажа, но добрый актер оплатил за него все, а затем и сфотографировался с ним и его возлюбленной на борту самолета.

https://t.co/cfWROx5xWc Keanu Reeves smiling in this picture after he paid for excess baggage charges for a couple who did not have enough money. via /u/gDisasters pic.twitter.com/pTUpDeMr8J— pics (@picsreddit) 6 января 2018 г.

В интернет-среде Киану Ривз известен не столько своей актерской карьерой, сколько добродушием и простотой: его не раз фотографировали в вагонах метро и в фастфуде, и многие наслышаны о его готовности прийти на помощь в трудных ситуациях. И в этот раз целый тред был посвящен тому, что Ривза «уже давно пора признать святым».

Фотография быстро разлетелась по новостным ресурсам и соцсетям, но спустя сутки администрация Reddit удалила пост: оказалось, что снимок был сделан в 2015 году, а автор поста просто обнаружил ее на просторах интернета и придумал вирусную историю, за что был заблокирован.