Детская игра с российским Крымом вызвала ажиотаж на Украине

«Патриотически настроенные» жители Украины негодуют по поводу появления детской игры, на карте которой Крым уже не включен в состав страны.

Детская игра под названием «Ящик знаний „Мир“, которую выпускает торговая марка BrainBox, вызвала ажиотаж среди украинцев. Игра представляет собой карту Незалежной, на которой нет Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Пелех.

»Ну «круто». Украинских детей учат, что Крыма не существует. По крайней мере украинского», — подчеркнул Пелех.

«Патриоты» Украины оказались крайне недовольны появлением такой развивающей игры. К примеру, Тарас Крыжановский написал, что «такое преступление нельзя оставить лишь одним постом!». По его мнению необходимо действовать, сам он мимо подобных выбросов молча не проходит.

Кое-кто из пользователей предложил «такие случаи надо уничтожать на корню, не колеблясь, пока они маленькие».

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero назвал вопрос Крыма окончательно закрытым