Для курильщиков ввели новые ограничения

Медведев запретил выбрасывать из окон автомобилей и поездов окурки

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил поправки в правила противопожарного режима.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил поправки в Правила противопожарного режима, призванные повысить уровень безопасности на территориях, прилегающих к дорогам и населенным пунктам.

Согласно документу, запрещается выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — сказано в поправках.

За нарушение требований техники безопасности в поезде могут наказать штрафом до 2 тысяч рублей, если это случилось впервые. Ранее за выбрасывание окурков на пути можно было оштрафовать на 100 тысяч рублей.

>> Медведев обязал россиян косить траву

Также вводится запрет на курение лицам, находящимся во время уборки зерновых культур и заготовки кормов «в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы». Курить разрешено только в специально оборудованных местах.

Согласно новым нормам владельцы земельных участков обязаны убирать мусор, косить травы и не допускать выжигания травы и разведения костров рядом с дорогами.