Ещё
Медведев обязал россиян косить траву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев обязал россиян косить траву 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил поправки в правила противопожарного режима, которые обязывают владельцев земельных участков регулярно косить траву и убирать мусор. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Новые правила коснутся собственников участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных объединений.

В документе отмечается, что «правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах». Также новые нормы запрещают разводить костры и выращивать колосовые культуры рядом с автомобильными и железными дорогами.

>> Для курильщиков ввели новые ограничения

В октября 2017 года Медведев утвердил правила обращения с лампадами и кадилами. В частности, документ устанавливал правила применения горючих жидкостей и материалов, запрещал размещать вешалки для одежды прихожан близко от источников открытого огня и предписывал иметь хотя бы один огнетушитель. В пояснении к документу отмечалось, что нормы пожарной безопасности в зданиях религиозного культа раньше не регламентировались.

Lenta.ru: последние новости
Аномальная зима принесла грибы в российские леса Умерла актриса Татьяна Майорова Патриарх назвал условие наступления конца света
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мотоциклист снял на видео смерть друга и свою собственную
Как изменилась страна за 17 лет президентства Путина
Для курильщиков ввели новые ограничения
Названа причина развода Самбурской с молодым актером
Опубликовано фото атаковавшего Хмеймим дрона
Видео
01:01
В Японии изгоняют злых духов
00:48
Мотоциклист снял на видео смерть друга и свою собственную
Происшествия
00:30
Собаки спасли потерявшихся детей
00:20
В Тюмени загорелся жилой дом
Пожары Происшествия
00:40
Житель Карелии в одних трусах полез спасать собаку
Происшествия
12:34
Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа
США В мире
00:34
Появилось видео горящего у берегов Китая танкера
Происшествия Азия
03:13
Видео взрыва в Идлибе с гибелью 30 человек попало в сеть
Ближний Восток В мире
01:35
Упавшая с высоты гимнастка в Гомеле находится в больнице
Происшествия
01:00
Житель Массачусетса снял «замерзший» океан
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение