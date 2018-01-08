Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон

Поправки, внесенные в закон, должны повысить безопасность.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил поправки в правила противопожарного режима.
Внесенные изменения должны повысить уровень безопасности на территориях около дорог. Отдельное внимание уделяется защите от огня охранных зон железнодорожных путей.
В том числе запрещено курение во время уборки зерновых культур и заготовки кормов. В ходе уборочных работ запрещено использовать технику без искрогасителей и огнетушителей, сообщается на сайте "Говорит Москва"