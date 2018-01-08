Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон

В РФ запретили выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей

Поправки, внесенные в закон, должны повысить безопасность.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил поправки в правила противопожарного режима.

Внесенные изменения должны повысить уровень безопасности на территориях около дорог. Отдельное внимание уделяется защите от огня охранных зон железнодорожных путей.

В том числе запрещено курение во время уборки зерновых культур и заготовки кормов. В ходе уборочных работ запрещено использовать технику без искрогасителей и огнетушителей, сообщается на сайте "Говорит Москва"